Рома - Милан 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии 01.09.2023

В рамках третьего тура чемпионата Италии Рома на своем поле принимала Милан.

Гости вышли вперед уже на старте встречи, когда Жиру реализовал пенальти. Уже на первых минутах второго тайма Леау увеличил преимущество Милана.

Рома сумела забить гол престижа уже в компенсированное время ко второму таймую

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рома - Милан:

Рома - Милан 1:2

Голы: Спинаццола, 90+3 - Жиру, 9 (пен.), Леау, 48.

Рома: Патрисиу - Манчини (Пагано, 79), Смоллинг, Льоренте - Челик (Спинаццола, 70), Кристанте, Паредес (Бове, 70), Ауар (Пеллегрини, 31), Залевски - Эль-Шаарави (Лукаку, 70), Белотти.

Милан: Меньян - Калабрия, Тиау, Томори, Эрнандес - Лофтус-Чик (Калулу, 65), Крунич, Рейндерс - Пулишич (Чуквуэзе, 76), Жиру (Побега, 70), Леау (Окафор, 76).

Предупреждения: Паредес - Томори, Лофтус-Чик, Окафор.

Удаление: Томори (вторая желтая).

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