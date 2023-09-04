Булеца выполнил победный ассист в матче чемпионата Польши

В рамках чемпионата Польшии Заглембе на своем поле принимал аутсайдера чемпионата Погонь.

Счет длительное время не менялся, пока в концовке украинский футболист Сергей Булеца не выполнил шикарный навес с углового, который завершился голом. Именно это взятие ворот позволило команде добыть минимальную победу.

Заглембе - Погонь 1:0

Гол: Копач, 78

В турнирной таблице чемпионата Польши Заглембе идет на третьем месте.

В составе польского клуба Булеца провел пять матчей, в которых выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Жирона подписала еще одного украинца.