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Футбол

Булеца выполнил победный ассист в матче чемпионата Польши

Украинский футболист помог команде продолжает идти в лидерах таблицы.
Сегодня, 11:00
Сергей Булеца / ФК Заглембе
Сергей Булеца / ФК Заглембе

В рамках чемпионата Польшии Заглембе на своем поле принимал аутсайдера чемпионата Погонь.

Счет длительное время не менялся, пока в концовке украинский футболист Сергей Булеца не выполнил шикарный навес с углового, который завершился голом. Именно это взятие ворот позволило команде добыть минимальную победу.

Заглембе - Погонь 1:0
Гол: Копач, 78

В турнирной таблице чемпионата Польши Заглембе идет на третьем месте.

В составе польского клуба Булеца провел пять матчей, в которых выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Жирона подписала еще одного украинца.


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