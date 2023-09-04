Булеца выполнил победный ассист в матче чемпионата Польши
Украинский футболист помог команде продолжает идти в лидерах таблицы.
В рамках чемпионата Польшии Заглембе на своем поле принимал аутсайдера чемпионата Погонь.
Счет длительное время не менялся, пока в концовке украинский футболист Сергей Булеца не выполнил шикарный навес с углового, который завершился голом. Именно это взятие ворот позволило команде добыть минимальную победу.
Заглембе - Погонь 1:0
Гол: Копач, 78
В турнирной таблице чемпионата Польши Заглембе идет на третьем месте.
В составе польского клуба Булеца провел пять матчей, в которых выполнил две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Жирона подписала еще одного украинца.