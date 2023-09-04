Румынский клуб подписал игрока за необычный ценник
Необычный трансфер произошел в румынском футболе, пишет местное издание Gazeta Sporturilor.
Клуб из второй румынской лиги Вииторул Тыргу-Жиу подписал камерунского нападающего Азиза Нджоя Нджифакуэ.
24-летний игрок привлек внимание клуба, выступая в четвертой румынской лиге в Лугоже. Трансфер форварда обошелся Вииторулу в два металлических контейнера.
Эту информацию подвтердили представители Лугожа, они действительно получили за игрока два контейнера. Клуб использует их в качестве раздевалок на новой базе.
Отметим, что Нджифакуэ, наверное, доволльно дешево обошелся клубу. В прошлом сезоне камерунец отметился 44-мя голами.
А также напомним, что Серхио Рамос вернулся в родной клуб спустя 18 лет.
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