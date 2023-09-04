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Саудовский клуб готов сделать Салаха самым дорогим игроков в истории

Египтянин может перебить рекорд Неймара.
Вчера, 21:50
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Аль-Иттихад готовится предложить Ливерпулю огромные деньги, пишет Daily Mail.

Делегация саудовского клуба прилетела сегодня в Лондон. Издание утверждает, что ради подписания Салаха они готовы предложить около 200 млн фунтов.

Мерсисайдцы не хотят отпускать египтянина, но такая сумма способна много кого переубедить. Этот переход сделает Салаха самым дорогим трансфером в истории.

Отмечается, что окно в Саудовской Аравии закроется в четверг, а потому Аль-Иттихад хочет получить ответ до вторника, чтобы было время переключиться на другие цели.

Напомним, что ранее о 200 млн, но евро, говорил инсайдер Бен Джейкобс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохамед Салах

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