Сака - игрок года в сборной Англии
Букайо Сака был признан лучшим игроком года в сборной Англии.
Игроку Арсенала удалось обойти в голосовании Джуда Беллингема, который ранее представлял Боруссию, и Харри Кейна, в прошлом сезоне игравшего за Тоттенхэм.
За последний год Букайо провел в футболке национальной команды десять матчей, в которых отличился семь раз.
На ЧМ в Катаре игрок Арсенала сыграл в четырех играх из пяти, а в поединке против Ирана был назван игроком матча.
Congratulations to @BukayoSaka87 – your England Men's Player of the Year connected by @EE… again! 🏆 pic.twitter.com/WkdIjwqIHz— England (@England) September 5, 2023
Ранее стало известно, что Стерлинг не будет завершать международную карьеур из-за невызова в сборную.
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