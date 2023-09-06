Сака - игрок года в сборной Англии

Букайо Сака был признан лучшим игроком года в сборной Англии.

Игроку Арсенала удалось обойти в голосовании Джуда Беллингема, который ранее представлял Боруссию, и Харри Кейна, в прошлом сезоне игравшего за Тоттенхэм.

За последний год Букайо провел в футболке национальной команды десять матчей, в которых отличился семь раз.

На ЧМ в Катаре игрок Арсенала сыграл в четырех играх из пяти, а в поединке против Ирана был назван игроком матча.

Congratulations to @BukayoSaka87 – your England Men's Player of the Year connected by @EE… again! 🏆 pic.twitter.com/WkdIjwqIHz — England (@England) September 5, 2023

Ранее стало известно, что Стерлинг не будет завершать международную карьеур из-за невызова в сборную.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!