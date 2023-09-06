iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сака - игрок года в сборной Англии

Молодой игрок обошел Беллингема и Кейна.
Сегодня, 01:03
Букайо Сака /@England
Букайо Сака /@England

Букайо Сака был признан лучшим игроком года в сборной Англии.

Игроку Арсенала удалось обойти в голосовании Джуда Беллингема, который ранее представлял Боруссию, и Харри Кейна, в прошлом сезоне игравшего за Тоттенхэм.

За последний год Букайо провел в футболке национальной команды десять матчей, в которых отличился семь раз.

На ЧМ в Катаре игрок Арсенала сыграл в четырех играх из пяти, а в поединке против Ирана был назван игроком матча.

Ранее стало известно, что Стерлинг не будет завершать международную карьеур из-за невызова в сборную.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Букайо Сака

Статьи по теме

Сака - лучший молодой игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов Сака - лучший молодой игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов
Холанд, Винисиус, Мбаппе и будущие звезды: Топ-10 самых дорогих футболистов Холанд, Винисиус, Мбаппе и будущие звезды: Топ-10 самых дорогих футболистов
Арсенал намерен до конца сезона продлить своих лидеров Арсенал намерен до конца сезона продлить своих лидеров
Десять лет спустя: Сака повторил знаменитый гол Коноплянки на Уэмбли Десять лет спустя: Сака повторил знаменитый гол Коноплянки на Уэмбли
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа01:03
Сака - игрок года в сборной Англии
Европа00:31
Беллингем может выиграть награду Golden Boy благодаря фанатам Тэйлор Свифт
Вчера, 23:59
Европа23:59
Экс-вратарь МЮ: При Фергюсоне Санчо больше не играл бы
Европа23:42
Барселоне удалось существенно сократить зарплатную вдеомость
Европа22:57
Стерлинг не будет завершать карьеру в сборной после двойного невызова
22:51
Одноклубник Миколенко перейдет в саудовский клуб
Европа22:31
Акции МЮ обрушились на рекордный показатель
Футбол22:15
Шапаренко - Сидорчуку: Спасибо тебе за все
Формула 122:04
Росберг: Леклер слишком хороший парень
Европа21:42
Фаната клуба с совой на эмблеме оштрафовали за имитацию обезьяны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK