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Гризманн выступил с заявлением касаемо своего будущего в Атлетико

Француз верен "матрасникам".
Сегодня, 18:50
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн высказался о возможном уходе из клуба.

"Были звонки и контакты. Я был сосредоточен на своем клубе. Я в 15 голах от того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Как я сказал своей сестре, я не ухожу, я остаюсь".

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"Я постараюсь побить рекорд. Мне потребовалось время на то, чтобы вновь завоевать доверие фанатов, так что сейчас не лучший момент для ухода", – заявил француз в интервью Get French Football News.

В текущем сезоне на счету 32-летнего футболиста один гол в трех матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Антуан Гризманн

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