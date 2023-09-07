Стали известны причины срыва перехода Гризманна в ПСЖ
Паражане не смогли потянуть трансфер француза.
Стала известна причина срыва трансфера нападающего Атлетико Антуана Гризманна в ПСЖ. Об этом сообщает издание L’Equipe.
Парижане решили отказаться от подписания игрока из-за высокой зарплаты. Руководство клуба не планировало иметь столь большую зарплатую ведомость.
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При этом, переход Гризманна обошелся бы ПСЖ всего в 25 млн евро. Игрок готовы был выступать на родине.
В текущем сезоне на счету 32-летнего футболиста один гол в трех матчах Ла Лиги.
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