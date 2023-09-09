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Стало известно, когда Ди Мария завершит карьеру в сборной

Аргентинец проведет еще один крупный турнир.
Сегодня, 00:20
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images

Атакующий полузащитник Бенфики Анхель Ди Мария принял решение завершить карьеру в стане сборной. Об этом сообщает издание ESPN.

Последним турниром 35-летнего футболиста станет Копа Америка, которая пройдет с 20 июня по 14 июля в 2024 году в США.

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Напомним, Ди Мария выступает за сборную в 2008 году, проведя 133 матча, забил 29 голов и сделал 27 ассистов.

За это время футболист успел одержать победу в Кубке Америки-2021 и Финалиссиме-2022, а также стал чемпионом мира в 2022 году.

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