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Экс-звезда молодежной сборной Англии сделал предложение девушке в больнице, где лечится от рака

Душераздирающая история талантливого игрока и его возлюбленной.
Сегодня, 09:50
Бен Калл со своей невестой / The Sun/thesun.co.uk
Бен Калл со своей невестой / The Sun/thesun.co.uk

Бывшая футболист молодежной сборной Англии Бен Калл сделал предложение своей девушке Дейзи Моррисон в больнице, где он проходит лечение от рака.

У игрока была диагностирована редкая форма рака в 17 лет, из-за чего карьера футболиста завершилась. На тот момент Калл играл за молодежную команду Саутгемптона до 23 лет, а также на своем счету имел пару игр за молодежную сборную Англии.

С того момента рядом с ним находится его девушка Дейзи. В один прекрасный день Бен сделал предложение прямо в больнице, создав нужную атмосферу. Моррисон ответила согласием.

"Дейзи, я планировал это с прошлого года. Все получилось не совсем так, как я хотел, когда решил рассказать тебе, что я чувствую к тебе ! С того момента, как я встретил тебя, я знал, что ты совершенно особенная, ты изменила меня к лучшему, я встретил тебя, будучи мальчиком, а теперь стою здесь, как мужчина.

Я не знаю никого, кто сделал бы то, что сделала ты, вытерпел то, что вытерпела ты, но я знаю, что не хочу провести свою жизнь без тебя.

Я обещаю, что буду бороться, чтобы увидеть, как ты идешь к алтарю и обещаю говорить тебе о своей любви каждый день, пока я жив", - написал Бен.

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Девушка постоянно находится рядом со своим возлюбленным.

Пара старается проводить время также за пределами больницы, когда состояние англичанина позволяет ему это.

Ранее сообщалось, что вратаря ПСЖ выписали из больницы спустя 10 недель после смертельно опасного инцидента.

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