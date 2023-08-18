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Вратаря ПСЖ выписали из больницы спустя 10 недель после смертельно опасного инцидента

Серхио Рико идет на поправку, но о возвращении в футбол вряд ли придется говорить.
Сегодня, 16:03
Серхио Рико с женой / Getty Images
Серхио Рико с женой / Getty Images

В пятницу, 18 августа, вратарь ПСЖ Серхио Рико был выписан из больницы, спустя десять недель после инцидента, который едва не забрал его жизнь, сообщает The Athletic.

В конце мая 29-летний испанец был сбит телегой с мулом и сбежавшей лошадью во время паломничества в Испании. Его доставили в больницу Вирхен-дель-Росио в Севилье, где он находился все это время.

Он перенес ряд медицинских операций из-за полученных тяжелых травм, в том числе головного мозга. За это время он также потерял более 20 кг веса.

"Добрый день всем", — сказал Рико, выйдя из больницы. "Я чувствую себя вполне хорошо. Необходимо несколько месяцев соблюдать тишину и покой, продолжать находиться дома".

"Я хотел сказать несколько слов, чтобы поблагодарить мою семью и мою жену за их уважение. Я хотел поблагодарить футбольный мир, который прислал мне сообщения поддержки".

"Все, кто остановился на минуту, чтобы поддержать меня. Я благодарю их. Также, конечно же, благодарю госпиталь Вирхен-дель-Росио, где работают профессионалы высочайшего класса".

"Я чувствую себя очень эмоционально (начинает плакать). Прежде всего спасибо моей жене, которая проводила со мной почти 20 часов в день. В первый день, когда я приехал сюда (в больницу), ко мне пришли Бирис (болельщики Севильи). Я благодарен за это"

Была надежда, что Рико сможет покинуть больницу еще в июле, но его выписка была отложена из-за обычных осложнений в таком сложном процессе.

На данном этапе возвращение в футбол не является для него приоритетом, так как он приступает к следующему этапу своего выздоровления.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ серхио рико

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