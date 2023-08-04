Вратарь ПСЖ перенес операцию, связанную с аневризмой мозга

Серхио Рико провели операцию в рамках его восстановления после черепно-мозговой травмы.

Напомним, в конце мая голкипер ПСЖ упал с коня и впал в продолжительную кому. Он провел в ней около трех недель.

Врачи прооперировали игрока из-за анверизмы мозга, однако прогнозы положительные. У футболиста огромные шансы пойти на поправку.

Супруга Серхио рассказала, что все говорит о том, что вратарь идет на поправку, однако предстоит еще немало времени прежде, чем все наладится.

Ранее, напомним, стало известно, что Луис Энрике может покинуть ПСЖ.

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