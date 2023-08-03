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Вслед за Кампушем: Энрике также может покинуть ПСЖ спустя месяц после назначения

Испанец недоволен решениями руководства клуба.
Сегодня, 23:00
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике раздумывает над тем, чтобы разорвать контракт с парижанами, утверждает Marca.

Испанскому специалисту не нравится ситуация в клубе, но больше всего он удивлен нерешительностью руководство в ситуации с Мбаппе.

Если ПСЖ не сможет продать француза этим летом, то наставник не сможет рассчитывать на него в течение следующего сезона. 

Энрике очень обеспокоило решение руководства клуба не брать Килиана в предсезонное турне.

Кроме того, из-за личных проблем клуб может покинуть ассистент Энрике, а также спортивный советник Луиш Кампуш.

Напомним, что Луис Энрике присоединился к ПСЖ всего чуть менее месяца назад.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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