Вслед за Кампушем: Энрике также может покинуть ПСЖ спустя месяц после назначения
Испанец недоволен решениями руководства клуба.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике раздумывает над тем, чтобы разорвать контракт с парижанами, утверждает Marca.
Испанскому специалисту не нравится ситуация в клубе, но больше всего он удивлен нерешительностью руководство в ситуации с Мбаппе.
Если ПСЖ не сможет продать француза этим летом, то наставник не сможет рассчитывать на него в течение следующего сезона.
Энрике очень обеспокоило решение руководства клуба не брать Килиана в предсезонное турне.
Кроме того, из-за личных проблем клуб может покинуть ассистент Энрике, а также спортивный советник Луиш Кампуш.
Напомним, что Луис Энрике присоединился к ПСЖ всего чуть менее месяца назад.
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