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ПСЖ объявил о назначении Энрике главным тренером

Испанский специалист заключил контракт с французским клубом.
Сегодня, 18:20
Луис Энрике / psg.fr
Луис Энрике / psg.fr

Пари Сен-Жермен официально объявил о назначении на пост главного тренера испанца Луиса Энрике.

Как сообщает пресс-служба парижского клуба, 53-летний специалист подписал контракт, рассчитанный на два года.

На посту главного тренера чемпионов Франции испанец сменил ранее отправленного в отставку Кристофа Галтье.

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Напомним, ранее Энрике тренировал резервную команду Барселоны, Рому, Сельту, Барселону, а также дважды работал со сборной Испании.

С каталонским клубом испанский специалист дважды становился чемпионом и трижды обладателем Кубка Испании. Также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что Энрике определился с первым трансфером в ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лига 1 Луис Энрике чемпионат франции

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