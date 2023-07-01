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Энрике определился с первым трансфером в ПСЖ

Испанский специалист хочет видеть в клубе Феликса.
Сегодня, 17:54
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Нападающий Атлетико Жоау Феликс попал в сферу интересов ПСЖ. Об этом сообщает издание Relevo.

Будущий главный тренер парижан Луис Энрике хочет видеть в команде португальского футболиста. Тренер лично пригласил игрока в команду.

У агента игрока Жорже Мендеша сохраняются хорошие отношения с советником ПСЖ по футбольным вопросам Луишем Кампушем. 

Напомним, в минувшем сезоне на счету 23-летнего португальца всего четыре гола за 16 матчей АПЛ.

Ранее сообщалось, что Феликс определился с категорией клубов, в которые готов перейти.

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