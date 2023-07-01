Энрике определился с первым трансфером в ПСЖ

Нападающий Атлетико Жоау Феликс попал в сферу интересов ПСЖ. Об этом сообщает издание Relevo.

Будущий главный тренер парижан Луис Энрике хочет видеть в команде португальского футболиста. Тренер лично пригласил игрока в команду.

У агента игрока Жорже Мендеша сохраняются хорошие отношения с советником ПСЖ по футбольным вопросам Луишем Кампушем.

Напомним, в минувшем сезоне на счету 23-летнего португальца всего четыре гола за 16 матчей АПЛ.

Ранее сообщалось, что Феликс определился с категорией клубов, в которые готов перейти.