Антони: Моя мама всегда говорит мне, что камни бросают в дерево, которое дает плоды

Антони прокомментировал обвинения в свой адрес.

По словам бразильца, сейчас его близким так же нелегко, как и ему, ведь они знают, какой он на самом деле. Игрок отметил, что хотел бы показать всем людям, что на самом деле он хороший человек.

"Разумеется, моя карьера не завершена. Сейчас трудные времена. Но моя мама всегда говорит мне, что камни бросают в дерево, которое дает плоды.

У меня не было ничего, я прошел через большие сложности и сейчас нахожусь в одной из тяжелейших ситуаций в своей жизни: меня обвинили в том, чего я не делал.

Поначалу ты становишься примером для многих людей, но из-за обилия лжи тебя в конечном счете начинают закидывать камнями, это начинает делать каждый.

Я смотрю на маму, на свою семью, и понимаю, что мама знает, какой я человек на самом деле. И я смотрю на людей, которые следят за мной с тех пор, как я был совсем юным, вижу их страдания... Это нелегко.

Непросто, когда тебя распинают, а рот твой закрыт. Не кажется ли вам, что мне хотелось бы что-то сказать в свою защиту, показать людям, какой я на самом деле? Мне бы этого хотелось", – цитирует Антони Marca.

Напомним, что бразилец пока не вернется в расположение МЮ.

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