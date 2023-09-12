Манчестер Юнайтед отказался от подписания экс-вингера ПСВ Анвара Эль-Гази. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Футболист находится в статусе свободного агента, ввиду чего "красные дьяволы" могут без проблем его подписать несмотря на закрытие трансферного окна.

Читай также: Прощай TeamViewer?: Манчестер Юнайтед ведет переговоры о новом титульном спонсоре

У манкунианцев проблема с вингерами, ввиду того, что Антони временно отстранен от выступлений за клуб из-за обвинений в изнасиловании, а Джейдон Санчо открыто конфликтует с главным тренером Эриком тен Хагом.

Манчестер Юнайтед решил не подписывать 28-летнего нидерландца, так как в клубе не верят, что игрок сможет принести пользу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!