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Манчестер Юнайтед отказался от подписания экс-вингера ПСВ

"Красным дьяволам" не нужен новый футболист.
Сегодня, 20:20
Анвар Эль-Гази / Getty Images
Анвар Эль-Гази / Getty Images

Манчестер Юнайтед отказался от подписания экс-вингера ПСВ Анвара Эль-Гази. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Футболист находится в статусе свободного агента, ввиду чего "красные дьяволы" могут без проблем его подписать несмотря на закрытие трансферного окна.

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У манкунианцев проблема с вингерами, ввиду того, что Антони временно отстранен от выступлений за клуб из-за обвинений в изнасиловании, а Джейдон Санчо открыто конфликтует с главным тренером Эриком тен Хагом.

Манчестер Юнайтед решил не подписывать 28-летнего нидерландца, так как в клубе не верят, что игрок сможет принести пользу.

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