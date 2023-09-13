Сборная Нидерландов заплатила российским хакерам большую сумму, чтобы не раскрыть зарплаты игроков

Российские хакеры взломали базу данных Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

Как сообщает Algemeen Dagblad, кибератака произошла в апреле 2023 года. Злоумышленники получили доступ к персональной информации нидерландских футболистов, а именно к паспортным данным, домашним адресам и зарплатным ведомостям.

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Ответственность за атаку на себя взяла российская группировка Lockbit, которая вымогает деньги у пострадавшей стороны, применяя шантаж.

Отмечается, что футбольный союз Нидерландов решил заплатить хакерам более 1 миллиона евро, чтобы информация не попала в открытый доступ. Руководство организации приняло это решение после консультации с экспертом в области кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что УАФ выразила протест УЕФА насчет назначения российских судей на матч женской Лиги наций.

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