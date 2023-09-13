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Капитан немецкого топ-клуба получил тяжелую травму

Вилли Орбан выбыл на длительный срок.
Сегодня, 18:15
Вилли Орбан / Getty Images
Вилли Орбан / Getty Images

Международный перерыв принес плохие новости в стан немецкого РБ Лейпциг.

Лидер и капитан "быков" Вилли Орбан получил травму в матче между Венгрией и Чехией, который закончился со счетом 1:1.

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Центрбэк уже прошел медобследование в клубе. Врачи прогнозируют, что футболист будет восстанавливаться от 2 до 3 месяцев.

Таким, Орбан пропустит весь групповой этап Лиги чемпионов. Напомним, РБ Лейпциг попали в группу с Манчестер Сити, Црвеной Звездой и Янг Бойс. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РБ Лейпциг

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