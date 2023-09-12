Гюндоган не смог продолжить матч Германия - Франция из-за травмы
Во вторник, 12 сентября, в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк в рамках товарищеского матча сошлись сборные Германии и Франции.
По ходу первого тайма немцы понесли потери. На 25-й минуте с поля был вынужден уйти Илкай Гюндоган.
Хавбек Барселоны высоко выпрыгнул в борьбе за мяч, после чего очень неудачно приземлился, сильно ударившись поясницей.
Momento exacto de la caída y lesión de Gundogan en el minuto 26 en el partido contra Francia pic.twitter.com/9xTGNdcR10— ℙ𝕀ℚ𝕌𝔼ℕ𝔹𝔸𝕌𝔼ℝ 💙❤️ (@soymuyblaugrana) September 12, 2023
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В итоге вместо Илкая Гюндогана, который рукой прикрывал лицо, покидая поле, в игру вступил Паскаль Гросс.
Ранее Илкай Гюндоган прокомментировал увольнение Ханси Флика с поста главного тренера сборной Германии, заявив, что он чувствует себя ответственным в том, что случилось.
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