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Гюндоган не смог продолжить матч Германия - Франция из-за травмы

Это может быть серьезный удар по Барселоне.
Вчера, 23:05
Гюндоган получил травму / Getty Images
Гюндоган получил травму / Getty Images

Во вторник, 12 сентября, в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк в рамках товарищеского матча сошлись сборные Германии и Франции.

По ходу первого тайма немцы понесли потери. На 25-й минуте с поля был вынужден уйти Илкай Гюндоган.

Хавбек Барселоны высоко выпрыгнул в борьбе за мяч, после чего очень неудачно приземлился, сильно ударившись поясницей. 

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В итоге вместо Илкая Гюндогана, который рукой прикрывал лицо, покидая поле, в игру вступил Паскаль Гросс.

Ранее Илкай Гюндоган прокомментировал увольнение Ханси Флика с поста главного тренера сборной Германии, заявив, что он чувствует себя ответственным в том, что случилось.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Илкай Гюндоган сборная Германии

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