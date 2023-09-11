Гюндоган - об увольнении Флика: У меня есть чувство, что я подвел его
Федерация футбола Германии решила не ждать последнего момента и уволила Ханси Флика с поста главного тренера сборной.
Это произошло после того, как "бундестим" потерпели разгромное поражение от Японии (1:4) в товарищеском поединке.
В преддверии матча против Франции Илкай Гюндоган прокомментировал увольнение Флика и рассказал об атмосфере в раздевалке сборной.
"Атмосфера в команде сейчас представляет собой смесь печали, фрустрации и разочарования", - цитирует хавбека Bayern & Germany.
"Если быть до конца честным, как игрок, у меня такое ощущение, что я подвел Ханси. Он всегда был сосредоточен, мотивирован и полон энергии». К сожалению, как команде, нам не удалось превратить это во что-то".
Читай также: Нагельсманн - главный кандидат на должность главного тренера сборной Германии
Товарищеская встреча между Германией и Францией состоится во вторник, 12 сентября. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!