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Гюндоган - об увольнении Флика: У меня есть чувство, что я подвел его

Хавбек рассказал об атмосфере, которая сейчас царит в раздевалке сборной Германии.
Сегодня, 19:35
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Федерация футбола Германии решила не ждать последнего момента и уволила Ханси Флика с поста главного тренера сборной.

Это произошло после того, как "бундестим" потерпели разгромное поражение от Японии (1:4) в товарищеском поединке.

В преддверии матча против Франции Илкай Гюндоган прокомментировал увольнение Флика и рассказал об атмосфере в раздевалке сборной.

"Атмосфера в команде сейчас представляет собой смесь печали, фрустрации и разочарования", - цитирует хавбека Bayern & Germany.

"Если быть до конца честным, как игрок, у меня такое ощущение, что я подвел Ханси. Он всегда был сосредоточен, мотивирован и полон энергии». К сожалению, как команде, нам не удалось превратить это во что-то".

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Товарищеская встреча между Германией и Францией состоится во вторник, 12 сентября. Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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