"Львы не стареют так, как люди": Ибрагимович похвастался физической формой после завершения карьеры

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович завершил карьеру игрока по итогам прошлого сезона.

Сейчас футболист наслаждается отдыхом, однако также не забывает заниматься физическими упражнениями.

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Звездный игрок опубликовал видео в Instagram, на котором он поднимался вверх на двух канатах одновременно.

"Весь путь вверх", - гласит подпись шведа.

Подписчики решили оценить действия Златана, отметив его легендарность:

"Когда Златан выигрывает трофей, то кубок чувствует гордость";

"Львы не стареют так, как люди";

"Когда родился Златан, то он назвал своих родителей";

"Однажды Ибра купался в море и акула испугалась его".

Ранее сообщалось, что супруга футболиста Шахтера поразила сеть откровенными снимками в образе Playboy.

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