"Львы не стареют так, как люди": Ибрагимович похвастался физической формой после завершения карьеры
Шведский форвард удивил подписчиков своими возможностями.
Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович завершил карьеру игрока по итогам прошлого сезона.
Сейчас футболист наслаждается отдыхом, однако также не забывает заниматься физическими упражнениями.
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Звездный игрок опубликовал видео в Instagram, на котором он поднимался вверх на двух канатах одновременно.
"Весь путь вверх", - гласит подпись шведа.
Подписчики решили оценить действия Златана, отметив его легендарность:
- "Когда Златан выигрывает трофей, то кубок чувствует гордость";
- "Львы не стареют так, как люди";
- "Когда родился Златан, то он назвал своих родителей";
- "Однажды Ибра купался в море и акула испугалась его".
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