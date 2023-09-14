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"Львы не стареют так, как люди": Ибрагимович похвастался физической формой после завершения карьеры

Шведский форвард удивил подписчиков своими возможностями.
Сегодня, 10:00
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович завершил карьеру игрока по итогам прошлого сезона.

Сейчас футболист наслаждается отдыхом, однако также не забывает заниматься физическими упражнениями.

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Звездный игрок опубликовал видео в Instagram, на котором он поднимался вверх на двух канатах одновременно. 

"Весь путь вверх", - гласит подпись шведа.

Подписчики решили оценить действия Златана, отметив его легендарность:

  • "Когда Златан выигрывает трофей, то кубок чувствует гордость";
  • "Львы не стареют так, как люди";
  • "Когда родился Златан, то он назвал своих родителей";
  • "Однажды Ибра купался в море и акула испугалась его".

Ранее сообщалось, что супруга футболиста Шахтера поразила сеть откровенными снимками в образе Playboy.

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