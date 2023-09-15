Бавария - Байер:обзор и результат матча чемпионата Германии 15.09.2023
В рамках чемпионата Германии Бавария встретилась с Байером.
Коллектив Томаса Тухеля повел в счете в начале встречи благодаря голу Харри Кейна.
После этого Байер сравнял благодаря невероятному удару со штрафного Алехандро Гримальдо. Затем леверкузенцы полностью перехватили инициативу и даже должны были выходить вперед, но Виктор Бонифейс оказался в оффсайде.
Во втором тайме игра шла на встречных курсах и все решила сумасшедшая концовка матча.
Сперва Бавария забила усилиями Леона Горецки, но на 90+5 Эзекиель Паласиос реализовал пенальти за фол Альфонсо Дэвиса на Йонасе Хоффмане.
За несколько секунд до конца матча Дайо Упамекано отправил мяч в ворота Лукаша Градецки, но судья зафиксировал оффсайд.
Таким образом, команды разошлись миром.
Статистика матча чемпионата Германии Бавария - Байер
Бавария - Байер 2:2
Голы: Кейн, 6, Горецка, 85 - Гримальдо, 24, Паласиос, 90+5 (пенальти)
Ожидаемые голы (xG): 2.62 - 1.83
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 15 - 12
Удары в створ: 9 - 5
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!