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Бавария - Байер:обзор и результат матча чемпионата Германии 15.09.2023

Мюнхенцы стали жертвами фатальной ошибки своего защитника.
Вчера, 23:40
Байер / Getty Images
Байер / Getty Images

В рамках чемпионата Германии Бавария встретилась с Байером. 

Коллектив Томаса Тухеля повел в счете в начале встречи благодаря голу Харри Кейна. 

После этого Байер сравнял благодаря невероятному удару со штрафного Алехандро Гримальдо. Затем леверкузенцы полностью перехватили инициативу и даже должны были выходить вперед, но Виктор Бонифейс оказался в оффсайде.

Во втором тайме игра шла на встречных курсах и все решила сумасшедшая концовка матча. 

Сперва Бавария забила усилиями Леона Горецки, но на 90+5 Эзекиель Паласиос реализовал пенальти за фол Альфонсо Дэвиса на Йонасе Хоффмане.

За несколько секунд до конца матча Дайо Упамекано отправил мяч в ворота Лукаша Градецки, но судья зафиксировал оффсайд.

Таким образом, команды разошлись миром.

Статистика матча чемпионата Германии Бавария - Байер

Бавария - Байер 2:2

Голы: Кейн, 6, Горецка, 85 - Гримальдо, 24, Паласиос, 90+5 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 2.62 - 1.83

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 15 - 12

Удары в створ: 9 - 5

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