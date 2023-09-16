Вестерло Сидорчука проиграло шестой матч подряд

В рамках 7 тура чемпионата Бельгии Вестерло Сергея Сидорчука встретилось с соперником Шахтера в ЛЧ Антверпеном.

Коллектив украинца разгромно уступил действующему чемпиону страны со счетом 0:3.

За подопечных Марка ван Боммеля забивали Винсент Янсен, Елле Батай и Арбнор Муя.

Сергей Сидорчук дебютировал в этом матче и провел все 90 минут

Вестерло - Антверпен 0:3

Голы: Янссен, 16, Батай, 64, Муя, 86

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!