Вестерло Сидорчука проиграло шестой матч подряд
Дебют Сергея оказался неудачным.
В рамках 7 тура чемпионата Бельгии Вестерло Сергея Сидорчука встретилось с соперником Шахтера в ЛЧ Антверпеном.
Коллектив украинца разгромно уступил действующему чемпиону страны со счетом 0:3.
За подопечных Марка ван Боммеля забивали Винсент Янсен, Елле Батай и Арбнор Муя.
Сергей Сидорчук дебютировал в этом матче и провел все 90 минут
Вестерло - Антверпен 0:3
Голы: Янссен, 16, Батай, 64, Муя, 86
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