Интер - Милан 5:1 обзор и результат матча чемпионата Италии 16.09.2023

В субботу, 16 сентября, в рамках четвертого тура Серии А Интер встречался с Миланом. Игра завершилась победой "нерадзурри" со счетом 5:1.

Матч начался крайне грустно для "россонери" уже на пятой минуте Генрих Мхитарян сумел отличиться, выведя свою команду вперед. Уже под занавес первого тайма Маркус Тюрам своим чудо-голом удвоил преимущество Интера.

Второй тайм стартовал не с забитых мячей, а с проливного дождя, под который первым подстроился Милан. Команда активно атаковала и нашла свой гол на 57-й минуте.

Рафаэл Леау реализовал красивую комбинацию выходом один на один с голкипером, сократив отставание от принципиального соперника.

"Россонери" радовались недолго, ведь далее Интер решил оформит не просто уверенную победу, но и разгром.

Генрих Мхитарян оформил на 69-й минуте дубль, после чего Хакан Чалханоглу отличился с пенальти. Жирную точку в этом разгроме поставил Давиде Фраттези. Милан по-прежнему остается синим.

Статистика матча чемпионата Италии Интер - Милан

Интер - Милан 5:1

Голы: Мхитарян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79 пенальти, Фраттези, 90+2 - Леау, 57

Ожидаемые голы (xG): 2.29 - 0.86

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 14 - 8

Удары в створ: 7 - 2

Интер: Зоммер, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони (де Врей, 74), Димарко (Карлос Аугусто, 64), Мхитарян, Чалханоглу(Аслани, 81), Барелла (Фраттези, 64), Тюрам (Арнаутович, 64), Мартинес.

Милан: Меньян, Калабрия (Флоренци, 77), Кьер, Тиав, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик, Рейндерс (Йович, 77), Пулишич (Чуквуэзе, 56), Рафаэл Леау, Жиру (Окафор, 77).

Предупреждения: Тиав (24), Эрнандес (61), Чалханоглу (72).

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