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Клопп рассказал, когда позволяет себе выпить пиво

Отдых специалиста зависит от успехов команды.
Сегодня, 21:27
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о том, когда обычно он любит выпить пиво.

"Намного лучше, я чувствую себя намного лучше, я пью пиво только тогда, когда мы выигрываем выездной матч. А в прошлом сезоне я чуть не стал трезвенником! Так что сейчас, конечно, лучше.

Но мы все знаем, что сейчас все по-новому. Нельзя постоянно упоминать прошлый сезон, каким бы полезным он ни был. Но мы больше не думаем о выездной серии, поэтому, когда мы приехали сюда, и когда я увидел первый тайм, я мыслил не так, как в прошлом сезоне. Мы должны работать лучше, мы должны создать что-то новое".

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"Сегодня я видел кое-какие плохие моменты, но также и много хорошего во втором тайме, так что я счастлив", – сказал Клопп в интервью talkSPORT.

Напомним, после пяти туров Ливерпуль занимает третье место в рамках АПЛ, набрав 13 баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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