Златан вернулся: Ибрагимович посетил тренировку Милана перед стартом в Лиге чемпионов
Легендарный швед решил зарядить бывших одноклубников.
Бывший нападающий Милана Златан Ибрагимович посетил тренировку команды в преддверии матч Лиги чемпионов против Ньюкасла.
Шведа застали папарацци во время общения с главный тренером клуба Стефано Пиоли.
Напомним, во вторник, 19 сентября, состоится матч первого тура Лиги чемпионов Милан - Ньюкасл.
Ранее сообщалось, что "россонери" потерпели разгромное поражение от Интера в миланском дерби.
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