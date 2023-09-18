Златан вернулся: Ибрагимович посетил тренировку Милана перед стартом в Лиге чемпионов

Бывший нападающий Милана Златан Ибрагимович посетил тренировку команды в преддверии матч Лиги чемпионов против Ньюкасла.

Шведа застали папарацци во время общения с главный тренером клуба Стефано Пиоли.

Напомним, во вторник, 19 сентября, состоится матч первого тура Лиги чемпионов Милан - Ньюкасл.

Ранее сообщалось, что "россонери" потерпели разгромное поражение от Интера в миланском дерби.

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