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Златан вернулся: Ибрагимович посетил тренировку Милана перед стартом в Лиге чемпионов

Легендарный швед решил зарядить бывших одноклубников.
Сегодня, 16:49
Ибрагимович и Пиоли / Getty Images
Ибрагимович и Пиоли / Getty Images

Бывший нападающий Милана Златан Ибрагимович посетил тренировку команды в преддверии матч Лиги чемпионов против Ньюкасла.

Шведа застали папарацци во время общения с главный тренером клуба Стефано Пиоли.

Напомним, во вторник, 19 сентября, состоится матч первого тура Лиги чемпионов Милан - Ньюкасл.

Ранее сообщалось, что "россонери" потерпели разгромное поражение от Интера в миланском дерби.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Златан Ибрагимович

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