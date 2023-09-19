Удивили дизайнерскими нарядами: Звезды клубов АПЛ приняли участие в недели моды в Лондоне
Футболисты насладились выходными после тура в национальном чемпионате.
В Лондоне прошла недели моди, в которой приняли участие футболисты английской Премьер-лиги.
Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин появился на публике в одном из самых длинных нарядов.
Читай также: Стерлинг принял участие в фотосессии известного бренда одежды
Форвард Кристал Пэласа Эберечи Эзе пестрил красным нарядом.
Лидер Арсенала Букайо Сака выглядел элегантно в полностью черном наряде.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Италии сделал пластическую операцию.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!