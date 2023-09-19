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Удивили дизайнерскими нарядами: Звезды клубов АПЛ приняли участие в недели моды в Лондоне

Футболисты насладились выходными после тура в национальном чемпионате.
Сегодня, 12:20
Сон Хын Мин, Эберечи Эзе и Букайо Сака / The Sun/thesun.co.uk
Сон Хын Мин, Эберечи Эзе и Букайо Сака / The Sun/thesun.co.uk

В Лондоне прошла недели моди, в которой приняли участие футболисты английской Премьер-лиги.

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин появился на публике в одном из самых длинных нарядов.

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Форвард Кристал Пэласа Эберечи Эзе пестрил красным нарядом.

Лидер Арсенала Букайо Сака выглядел элегантно в полностью черном наряде.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Италии сделал пластическую операцию.

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