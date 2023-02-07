Стерлинг принял участие в фотосессии известного бренда одежды
Англичанин сталь моделью для Burberry.
Вингер Челси Рахим Стерлинг принял участие в рекламной кампании бренда Burberry.
Английский футболист позировал на фотосессии с белой розой в руках, сидя в черном свитере.
Отметим, бренд Burberry представил модернизированный логотип и новую рекламную кампанию, символизирующую британский дух.
В данной рекламной кампании также приняли участие южнокорейская актриса Джун Джи Хен, музыканты Джон Глейшер, Shygirl и Skepta, актриса Ванесса Редгрейв, а также модели Леннон Галлахер и Либерти Росс.
Ранее сообщалось, что Челси может продать Стерлинга.