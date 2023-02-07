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Футбол

Стерлинг принял участие в фотосессии известного бренда одежды

Англичанин сталь моделью для Burberry.
Вчера, 22:55
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Вингер Челси Рахим Стерлинг принял участие в рекламной кампании бренда Burberry.

Английский футболист позировал на фотосессии с белой розой в руках, сидя в черном свитере.

Отметим, бренд Burberry представил модернизированный логотип и новую рекламную кампанию, символизирующую британский дух.

В данной рекламной кампании также приняли участие южнокорейская актриса Джун Джи Хен, музыканты Джон Глейшер, Shygirl и Skepta, актриса Ванесса Редгрейв, а также модели Леннон Галлахер и Либерти Росс.

Ранее сообщалось, что Челси может продать Стерлинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси фотосессия Рахим Стерлинг

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