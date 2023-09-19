Хавбек Реала жестко "осадил" Гвардиолу на пресс-конференции
Камавинга ответил на слова испанца.
Хавбек Реала Эдуардо Камавинга ответил главному тренеру Манчестер Сити Пепу Гвардиоле.
Напомним, испанец на пресс-конференции заявил, что игроки "сливочных" чувствуют себя неудачниками, когда не выигрывают Лигу чемпионов.
Читай также: Легендарный спортсмен заявил о желании стать президентом мадридского Реала
"Я здесь уже два года и выиграл одну ЛЧ, так что мне особо нечего сказать! Я не буду называть неудачей то, что в один год не выиграл ее, мне так не кажется", – ответил француз в интервью As.
Напомним, в среду, 20 сентября, Реал сыграет против Униона на своем поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!