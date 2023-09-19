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Хавбек Реала жестко "осадил" Гвардиолу на пресс-конференции

Камавинга ответил на слова испанца.
Вчера, 22:20
Эдуардо Камавинга / Getty Images
Эдуардо Камавинга / Getty Images

Хавбек Реала Эдуардо Камавинга ответил главному тренеру Манчестер Сити Пепу Гвардиоле.

Напомним, испанец на пресс-конференции заявил, что игроки "сливочных" чувствуют себя неудачниками, когда не выигрывают Лигу чемпионов.

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"Я здесь уже два года и выиграл одну ЛЧ, так что мне особо нечего сказать! Я не буду называть неудачей то, что в один год не выиграл ее, мне так не кажется", – ответил француз в интервью As.

Напомним, в среду, 20 сентября, Реал сыграет против Униона на своем поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

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