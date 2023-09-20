Манчестер Юнайтед пытался летом подписать юного таланта Брайтона

Фергюсон мог оказаться в стане "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед пытался летом подписать нападающего Брайтона Эвана Фергюсона. Об этом сообщает издание ESPN.

Манкунианцы предлагали за 18-летнего футболиста 50 млн фунтов, однако руководство "чаек" высмеяло попытку приобрести одного из главных талантов клуба.

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Действующий контракт Фергюсона с Брайтоном рассчитан до лета 2028 года.

В текущем сезоне на счету англичанина четыре гола в пяти матчах АПЛ.

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