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Клопп стал первым тренером Ливерпуля с 50-ю победами в еврокубках

Однако немец не считает это своей заслугой.
Сегодня, 00:25
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

В четверг, 21 сенбятря, Ливерпуль уверенно разобрался на выезде с ЛАСКом.

Победы над австрийским клубом стала для Юргена Клоппа 50-й в еврокубках. Ни один тренер мерсисайдцев до него не доходил до этого показателя.

Сам Клопп ответил на свой рекорд шуткой, но на самом деле специалист не считает свое достижение своей заслугой.

"Скажу так: если после группового этапа побед останется 50, то я все равно буду самым успешным тренером Ливерпуляв этом плане, но никому это не понравится! Это забавно. 

Мы провели довольно много матчей в Европе. Хорошо, что мы выиграли так много, мы вышли в четыре финала. Это здорово, но, вероятно, я установил рекорд просто потому, что сейчас в еврокубках гораздо больше игр, чем в прошлом. Я почти уверен, что причина именно в этом", – цитирует тренера официальный сайт.

С видеообзором матча ЛАСК - Ливерпуль вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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