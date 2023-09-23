iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона может потерять основного хавбека минимум на месяц

Травма Де Йонга может оказаться серьезной.
Сегодня, 22:34
Френки Де Йонг / Getty Images
Френки Де Йонг / Getty Images

Френки Де Йонг рискует пропустить несколько недель из-за травмы, пишет Diario Sport.

В матче против Сельты, где Барселона оформила быстрый камбек, полузащитник получил болезненный удар и покинул поле на 36-й минуте.

После первых сканирований есть подозрения, что травма голеностопа у Френки гораздо серьезнее, чем казалось.

Дополнительные обследования скажут точнее, но пока предполагается, что Де Йонг выбыл минимум до ноября.

Напомним, что из-за повреждения пропускает матчи также Роман Яремчук.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Френки де Йонг

Статьи по теме

Хави - об игре с Сельтой: Мы смогли вырвать победу благодаря желанию это сделать Хави - об игре с Сельтой: Мы смогли вырвать победу благодаря желанию это сделать
Барселона оформила молниеносный камбек в матче против Сельты Барселона оформила молниеносный камбек в матче против Сельты
Он остается: Барселона объявила о продлении контракта с Хави Он остается: Барселона объявила о продлении контракта с Хави
Феликс рассказал, почему не смог заиграть в Атлетико Феликс рассказал, почему не смог заиграть в Атлетико
Помочь журналистам

Видео

Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Европа22:55
Хави - об игре с Сельтой: Мы смогли вырвать победу благодаря желанию это сделать
Европа22:34
Барселона может потерять основного хавбека минимум на месяц
Европа22:20
Наставник Руха - о ничьей с Шахтером: Мы доминировали весь матч
Формула 122:14
Ферстаппен - о критиках: Они могут пойти на***
Европа21:54
Ван Леувен - о ничьей с Рухом: Игра была разрушена арбитром
Европа21:39
Барселона оформила молниеносный камбек в матче против Сельты
Европа21:30
Эвертон Миколенко на выезде одержал победу над Брентфордом Ярмолюка
Украина21:07
Шикарный гол Слюбика позволяет Руху вырвать ничью у Шахтера
Европа21:03
Сассуоло неожиданно "перестрелял" Ювентус в голевой перестрелке
Футбол20:37
Стала известна причина, из-за которой Яремчук пропустит матч против Альмерии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK