Барселона может потерять основного хавбека минимум на месяц

Френки Де Йонг рискует пропустить несколько недель из-за травмы, пишет Diario Sport.

В матче против Сельты, где Барселона оформила быстрый камбек, полузащитник получил болезненный удар и покинул поле на 36-й минуте.

После первых сканирований есть подозрения, что травма голеностопа у Френки гораздо серьезнее, чем казалось.

Дополнительные обследования скажут точнее, но пока предполагается, что Де Йонг выбыл минимум до ноября.

Напомним, что из-за повреждения пропускает матчи также Роман Яремчук.

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