Стала известна причина, из-за которой Яремчук пропустит матч против Альмерии
Украинец почувствовал физический дискомфорт.
Украинский форвард Роман Яремчук не сможет завтра, 24 сентября, дебютировать за Валенсию в матче против Альмерии.
Нападающий не попал в заявку на предстоящий поединок. Испанским СМИ стала известна такого решения главного тренера "летучих мышей" Рубена Барахи.
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Сообщается, что это мера предосторожности. Роман в последний момент почувствовал физический дискомфорт и был исключен из списка доступных футболистов.
Отметим, что в пяти сыгранных турах Валенсия набрала 9 очков и сейчас занимает 5 место.
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