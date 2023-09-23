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Стала известна причина, из-за которой Яремчук пропустит матч против Альмерии

Украинец почувствовал физический дискомфорт.
Сегодня, 20:37
Роман Яремчук / valenciacf.com
Роман Яремчук / valenciacf.com

Украинский форвард Роман Яремчук не сможет завтра, 24 сентября, дебютировать за Валенсию в матче против Альмерии.

Нападающий не попал в заявку на предстоящий поединок. Испанским СМИ стала известна такого решения главного тренера "летучих мышей" Рубена Барахи.

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Сообщается, что это мера предосторожности. Роман в последний момент почувствовал физический дискомфорт и был исключен из списка доступных футболистов.

Отметим, что в пяти сыгранных турах Валенсия набрала 9 очков и сейчас занимает 5 место.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Роман Яремчук

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