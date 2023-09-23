Жирона - Мальорка 5:3: обзор матча и результат игры 23.09.2023

Виктор "привез" пенальти в свои ворота, а Артем записал на свой счет гол и ассист.

В субботу, 23 сентября, Жирона принимала на своем поле с Мальорку в рамках шестого тура испанской Ла Лиги.

Перед поединком главный тренер каталонцев Мичел огласил стартовый состав своей команды, в котором второй раз подряд досталось место обоим украинцам - вингеру Виктору Цыганкову и нападающему Артему Довбику.

Тем не менее уже на четвертой минуте хозяева оказались в роли догоняющих, пропустив с пенальти, а антигероем эпизода стал Цыганков. Украинец пытался выбить мяч головой, но сыграл рукой в своей штрафной. Нападающий Мальорки Ведат Мурики удар с одиннадцатиметровой отметки реализовал.

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Отыграться каталонской команде удалось в середине первого тайма, а после отправить в ворота соперника еще три мяча до перерыва. При этом вывел Жирону вперед Артем Довбик, который на 33-й минуте был точен с пенальти и записал на свой счет второй гол в составе "бело-красных". Вскоре Иван Мартин и Янхель Эррера довели результат до разгромного.

Во второй половине встречи Довбик добавил к забитому мячу еще и результативную передачу, когда на 57-й минуте точно выдал на ход Савио, который забил пятый мяч Жироны. Уже через четыре минуты оба украинца одновременно были заменены.

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Каталонской команде все же не удалось удержать настолько крупный перевес в счете - под конец матча дублем отметился вышедший на замену Абдон Пратс.

Жирона - Мальорка 5:3

Голы: Лопес, 26, Довбик, 33 (пен.), Мартин, 37, Эррера, 45, Савио, 57 - Мурики, 4 (пен.), Пратс, 89, 90+5

Жирона: Гассанига - Коуту, Лопес, Э. Гарсия (Хуанпе, 65), Блинд - Цыганков (Порту, 61), Мартин, Эррера (Торре, 75), А. Гарсия, Савио (Фернандес, 75) - Довбик (Стуани, 61)

Мальорка: Райкович - Маффео, Валент, Настасич, Ван Дер Гейден (Ндиае, 46), Х. Коста (Лато, 65) - Родригес, Морланес (Ларин, 65), С. Коста (Санчес, 78), Дардер – Мурики (Пратс, 78)

Предупреждения: Мартин, 79 - С. Коста, 31, Х. Коста, 31, Морланес, 33, Родригес, 38, Агирре, 39, Настасич, 90+1.

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