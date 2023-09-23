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Довбик отличился вторым голом и ассистом за Жирону

Украинец записал на свой счет два результативных действия в матче Ла Лиги с Мальоркой.
Сегодня, 16:35
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В субботу, 23 сентября, Жирона провела домашний матч против Мальорки в рамках шестого тура испанской Примеры.

Оба украинца каталонской команды Виктор Цыганков и Артем Довбик в этом поединке второй раз подряд вместе вышли на поле в стартовом составе.

Уже в начале встречи Цыганков, сыграв рукой в своей штрафной, "привез" пенальти, который был реализован, но в середине первого тайма Жирона отыгралась усилиями Давида Лопеса.

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А на 33-й минуте матча Довбик вывел каталонскую команду вперед, отличившись ударом с одиннадцатиметровой отметки.

На 57-й минуте поединка украинский нападающий оформил еще и результативную передачу, ассистировав Савио, который сделал счет 5:1 в пользу Жироны.

Теперь в активе Довбика два гола и две результативные передачи в шести матчах в составе Жироны.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Жирона - Мальорка.

Источник: MEGOGO

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