Цыганков "привез" пенальти в свои ворота, Жирона пропустила

Украинский вингер сыграл рукой в своей штрафной в начале матча с Мальоркой.

В субботу, 23 сентября, Жирона встречалась на своем поле с Мальоркой в рамках шестого тура испанской Ла Лиги.

На этот поединок второй раз подряд в стартовом составе каталонской команды вместе вышли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Уже в начале матча украинский вингер стал виновником пенальти, назначенного в ворота Жироны. На четвертой минуте Цыганков, пытаясь выбить мяч головой, сыграл рукой в своей штрафной.

Нападающий Мальорки Ведат Мурики удар с одиннадцатиметровой отметки реализовал.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Жирона - Мальорка.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!