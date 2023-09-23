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Жирона - Мальорка: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании 23.09.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка испанской Ла Лиги.
Сегодня, 12:15
Жирона / Getty Images
Жирона / Getty Images

В субботу, 23 сентября, Жирона на своем поле примет Мальорку в рамках шестого тура чемпионата Испании.

В предыдущем поединке команда, за которую выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик, обыграла Гранаду (4:2), а Мальорка минимально победила Сельту (1:0).

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Матч Жирона - Мальорка состоится в Жироне на стадионе Монтиливи. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Жирона - Мальорка

Трансляция поединка чемпионата Испании между Жироной и Мальоркой будет доступна в этой новости 23 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на Megogo.

На ISPORT доступно расписание всего футбольного тура в Европе.

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