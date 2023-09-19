Гранада - Жирона 2:4 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги 18.09.2023

Каталонский коллектив при прямом участии Цыганкова и Довбика завоевал выездную победу.

В понедельник, 18 сентября, состоялся матч пятого тура испанской Ла Лиги, в котором встретились Гранада и Жирона.

По итогам первого тайма команды ушли на перерыв при разгромном счете в пользу гостей: сначала забил Виктор Цыганков, Савио удвоил преимущество каталонцев, а Артем Довбик ассистировал на третий гол.

Во второй половине встречи хозяева поля сумели сократить отставание до минимума благодаря голам Мирто Узуни и Лукаса Бойе. Однако последнее слово осталось за Жироной - четвертый гол гостей забил Ян Коуту.

Вашему вниманию видео всех голов матча Гранада - Жирона в пятом туре Ла Лиги:

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Гранада - Жирона 2:4

Голы: Узуни, 63, Бойе, 85 - Цыганков, 22, Савио, 31, Лопес, 34, Коуту, 89.

Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 1.95

Владение мячом: 43% - 58%

Удары: 11 - 13

Удары в створ: 5 - 7

Фолы: 13 - 21

Гранада: Р. Фернандес - Санчес, Диас (Торрент, 62), Микель, Нева (Дьедиу, 83) - Кальехон (Вильяр, 62), Мелендо (Пуэртас, 75), Гумбау, Сарагоса (А Фернандес, 83) - Узуни, Бойе.

Жирона: Гассанига - Коуту, Блинд (Хуанпе, 90+2), Э. Гарсия, Гутьеррес - Цыганков (Порту, 68), Мартин (Эррера, 71), Лопес, А. Гарсия, Савио (Валери, 90+2) - Довбик (Стуани, 71).

Предупреждения: Узуни, Мелендо, Торрент - Хуанпе, Эррера.

Источник: MEGOGO

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