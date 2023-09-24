Танцы (временно) лучшей команды Испании: Жирона отмечает лидерство Ла Лиги

Жирона вполне заслуженно считается одним из главных открытий европейского футбола этого сезона.

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова в последнем матче обыграла Мальорку (5:3), благодаря чему возглавила таблицу испанской Ла Лиги.

Конечно, еще не все лидеры провели свои игры, но это не отменяет того факта, что за первые шесть туров подопечные Мичела заработали шестнадцать очков.

Это достижение было принято решение отметить забавным видео в социальных сетях, где ребенок танцует на фоне таблицы, которую возглавляет Жирона.

Напомним, что в матче против Мальорки голом и результативной передачей отметился Артем Довбик. На счету украинца два гола и два ассиста в шести матчах за каталонский коллектив.

В следующем туре Жирона отправится в гости к Вильярреалу. Матч состоится в среду, 27 сентября.

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