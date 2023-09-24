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Танцы (временно) лучшей команды Испании: Жирона отмечает лидерство Ла Лиги

Каталонский клуб радуется очень успешному старту сезона-2023/24.
Сегодня, 11:53
Жирона / Getty Images
Жирона / Getty Images

Жирона вполне заслуженно считается одним из главных открытий европейского футбола этого сезона.

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова в последнем матче обыграла Мальорку (5:3), благодаря чему возглавила таблицу испанской Ла Лиги.

Конечно, еще не все лидеры провели свои игры, но это не отменяет того факта, что за первые шесть туров подопечные Мичела заработали шестнадцать очков.

Это достижение было принято решение отметить забавным видео в социальных сетях, где ребенок танцует на фоне таблицы, которую возглавляет Жирона.

@gironafc LÍDERS 😳 #GironaFC #Football #TikTokFootball #Sports #OrgullGironí #laligaeasports ♬ sonido original - GironaFC

Напомним, что в матче против Мальорки голом и результативной передачей отметился Артем Довбик. На счету украинца два гола и два ассиста в шести матчах за каталонский коллектив.

В следующем туре Жирона отправится в гости к Вильярреалу. Матч состоится в среду, 27 сентября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона артем довбик

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