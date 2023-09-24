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Зинченко - один из лучших игроков Арсенала в матче против Тоттенхэма

Защитник "канониров" провел чудесный матч, но не смог помочь команде вырвать победу.
Сегодня, 18:59
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках центрального матча 6 тура Арсенал и Тоттенхэм устроили "голевую перестрелку" (2:2)

Статистические порталы SofaScore и WhoScored традиционно выставили свои оценки по итогам поединка.

Украинец Александр Зинченко стал вторым лучшим игроком Арсенал по версии SofaScore, набрав 7.1 балла, у Букайо Саки - 8.5. Что касается WhoScored, то данный сайт был менее благосклонен к украинцу и поставил ему всего 6,7. Больше у Габриэля Магальяеша, Габриэля Жезуса и уже упомянутого Сака.

Также отметим, что Зинченко стал лидером по показателю прогрессивных пасов и xT (ожидаемая угроза)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал тоттенхэм Александр Зинченко

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