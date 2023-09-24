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Де Дзерби: Матч против Борнмута - худший за время моей работы в Брайтоне

Итальянец недоволен своей командой несмотря на победу и добытые три очка.
Сегодня, 20:31
Роберто де Дзерби
Роберто де Дзерби

Брайтон в матче 6 тура чемпионата Англии обыграл Борнмут Ильи Забарного со счетом 3:1.

Итальянский специалист Роберто де Дзерби поделился мыслями о триумфе своих подопечных. Несмотря на добытые три очка, де Дзерби остался недоволен, заявив, что его команда провела худший матч с тех пор, как он в клубе.

"Мы сыграли худший матч за все мое время в Брайтоне. В двух-трех ситуациях нам повезло. Это первый раз, когда мы играем после еврокубковой игры. Мы должны привыкнуть играть много игр подряд.

Я сменил много игроков, потому что им нужен отдых. Мы должны адаптироваться к этому. Мы не играли хорошо, но показали характер.

Мы говорили в перерыве, что этого настроя было недостаточно. Мы должны настаивать больше, атаковать интенсивнее и быть сильнее", - сказал Де Дзерби

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брайтон Роберто де Дзерби

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