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Отец Рэмсдейла ответил Каррагеру на критику сына

Легенда Ливерпуля посмеялся над кипером Арсенала.
Сегодня, 13:11
Аарон Рэмсдейл / Getty Images
Аарон Рэмсдейл / Getty Images

Отец Аарона Рэмсдейла выступил на защиту сына после критики со стороны Джейми Каррагера.

Напомним, что англичанин потерял место в старте Арсенала, его занял Давид Райя. Во время матча на трансляцию попал момент, где Рэмсдейл апплодирует сейву одноклубника, что не прошло миомо Каррагера.

"Я подумал, что это как на церемонии вручения Оскаров. Когда кто-то проигрывает, то начинает улыбаться и хлопать другому человеку. Я смеялся, когда это увидел. Он абсолютно опустошен", - написал легенда Ливерпуля в Твиттере.

Мимо этого поста не прошел отец кипера Арсенала Ник Рэмсдейл, который отреагировал довольно грубо.

"Ты просто позор! Покажи класс! У моего парня он есть", – написал Рэмсдейл-старший.

Ранее Микель Артета подвел итоги матча против Тоттенхэма.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джейми Каррагер Аарон Рэмсдейл

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