Артета - о ничьей в северо-лондонском дерби: Чувствуем, будто потеряли два очка

Испанец уверен, что его команда провела хороший матч, но и позволила себе очень грубые ошибки.

В рамках 6 тура чемпионата Англии Арсенал Микеля Артеты не сумел переиграть в дерби Тоттенхэм (2:2)

После матча испанец поделился своими эмоциями. По его словам, команда скорее потеряла два очка, а не набрала одно.

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"Чувствуем, будто потеряли два балла. Когда мы больше контролировали игру, больше владели мячом и забивали голы - соперник забивал в ответ.

Самое трудное - забить мяч в сетку. Мы это сделали дважды, но пропустили два очень плохих гола. На таком уровне соперник тебя будет наказывать, потому что у него топовые игроки.

Конечно, мы разочарованы тем, как именно пропустили эти голы, но это футбол. Сегодня мы многое сделали для победы, но когда ты допускаешь ошибки - игра усложняется", - сказал Артета.

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