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Клопп: Нуньес делает огромные шаги вперед - он стал угрозой

Уругвайский форвард Ливерпуля радует тренера недавним прогрессом в своей игре.
Сегодня, 14:04
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп похвалил форварда Дарвина Нуньеса за тот прогресс, который он совершил в последнее время.

Уругваец лишь второй раз в сезоне вышел в стартовом составе "красных" на матч АПЛ. В игре против Вест Хэма (3:1) он забил свой третий мяч в рамках чемпионата Англии, ранее отметившись дублем в воротах Ньюкасла.

"Нуньес сделал огромные шаги вперед за последние несколько недель. Теперь он представляет угрозу", — цитирует тренера The Athletic.

"Он всегда был готов играть. Для нас очень важно, чтобы у нас теперь был — не уверен, что это правильное выражение — игрок с мячом".

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"Защитная работа, которую он сейчас проводит, — это, пожалуй, главное отличие. Он всегда хотел это делать, но он делал это менее скоординировано. Теперь все выглядит намного лучше, и мы нашли способ делать это вместе с ним".

В среду, 27 сентября, Ливерпуль примет участие в кубке лиги против Лестера, а затем в рамках АПЛ встретится с Тоттенхэмом, в субботу, 30 сентября.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес

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