Тренер ПСЖ высказался о степени тяжести повреждения Мбаппе

Француз может скоро вернуться в строй.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о состоянии форварда Килиана Мбаппе.

"Не очень серьезная проблема. Но он чувствовал боль, поэтому играть было тяжело. Разумнее было уйти с поля".

Читай также: Президент ПСЖ высказался о конфликте с Мбаппе

"Но ничего серьезного, все в порядке", — сказал Энрике в интервью RMC Sport.

Напомним, французский футболист покинул поле в середине первого тайма матча против Марселя (4:0), держась за ногу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!