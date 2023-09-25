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Тренер ПСЖ высказался о степени тяжести повреждения Мбаппе

Француз может скоро вернуться в строй.
Сегодня, 18:20
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассказал о состоянии форварда Килиана Мбаппе.

"Не очень серьезная проблема. Но он чувствовал боль, поэтому играть было тяжело. Разумнее было уйти с поля".

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"Но ничего серьезного, все в порядке", — сказал Энрике в интервью RMC Sport.

Напомним, французский футболист покинул поле в середине первого тайма матча против Марселя (4:0), держась за ногу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике Килиан Мбаппе

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