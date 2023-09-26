Ключевой игрок Арсенала пропустит ближайший матч клуба

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета рассказал о текущем физическом состоянии Деклана Райса.

По словам испанца, англичанин не тренировался перед матчем с Брентфордом в кубке английской лиге.

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"Он еще не тренировался. Мы заменили его в минувшем матче из-за того, что он не смог продолжить игру, но, я надеюсь, что ничего серьезного", - заявил Артета.

Отметим, что Райс был заменен в перерыве матча Арсенал - Тоттенхэм из-за проблем со спиной.

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