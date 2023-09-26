Один из самых перспективных форвардов Европы рассказал, кто является его кумиром

Также футболист высказался о сравнениях с Эрлингом Холандом.

Форвард РБ Лейпциг Беньямин Шешко высказался о сравнениях с Эрлингом Холандом.

По словам Шешко, они оба большие и быстрые, но на этом их схожести заканчиваются.

"Единственное, что у нас есть похожего, это, конечно, рост. Кроме того, мы оба быстрые, но в целом у нас разный стиль игры.

Это сравнение с одним из лучших игроков мира. Так что сравнивать нелегко.

Я бы не хотел сравнивать себя ни с кем. Я бы просто хотел быть самим собой и быть лучшим в своем деле", - заявил словенец.

Отметим, что и Шешко, и Холанд играли за РБ Зальцбург, а затем ушли в немецкий чемпионат.

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Также Беньямин рассказал, что его кумиром является другой знаменитый скандинавский форвард, а именно Златан Ибрагимович.

"Мне просто нравилось смотреть на него.

Он веселился, получал удовольствие от игры на поле. Он делал то, что хотел делать. И это делает меня по-настоящему счастливым, когда я вижу такого игрока, как он", - сказал нападающий "быков".

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