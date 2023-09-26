iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

РБ Лейпциг хочет сохранить арендованного у ПСЖ талантливого игрока

Не факт, что такое развитие событий входит в планы французского клуба.
Вчера, 20:48
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

РБ Лейпциг постарается продлить пребывание в команде молодого таланта в лице Хави Симонса.

По словам директора "быков" Макса Эберле, 20-летний нидерландец впечатлил команду и теперь она хочет, чтобы он остался с ней.

"Сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы летом 2024 года он остался с нами подольше. Хави очень хорошо стартовал, и сейчас мы эмоционально связываем его с РБ Лейпциг", - цитирует директора Фабрицио Романо.

Напомним, что минувшим летом ПСЖ выкупил обратно Хави Симонса у ПСВ, после чего отдал его в аренду на один сезон в РБ Лейпциг.

Читай также: Тренер ПСЖ высказался о степени тяжести повреждения Мбаппе

В семи матчах во всех турнирах на старте сезона вингер отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс

Статьи по теме

ПСЖ готовится продлить контракт с главным талантом клуба ПСЖ готовится продлить контракт с главным талантом клуба
Один из самых перспективных форвардов Европы рассказал, кто является его кумиром Один из самых перспективных форвардов Европы рассказал, кто является его кумиром
Президент Ла Лиги верит, что Мбаппе будет выступать в Испании Президент Ла Лиги верит, что Мбаппе будет выступать в Испании
Тренер ПСЖ высказался о степени тяжести повреждения Мбаппе Тренер ПСЖ высказался о степени тяжести повреждения Мбаппе
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Европа00:15
УАФ отреагировала на допуск сборных россии U-17 к международным соревнованиям
Вчера, 23:58
Европа23:58
Манчестер Юнайтед разгромил Кристал Пэлас и прошел в следующий раунд кубка лиги
Европа23:46
Ювентус минимально обыграл Лечче
Европа23:31
Бондаренко: Задача Шахтера - победить в Кубке Украины
Европа23:27
Фанаты Баварии забросали поле теннисными мячиками во время матча кубка Германии
Европа22:56
Наполи ищет замену тренеру, которого назначили этим летом
Европа22:50
Игроки клуба АПЛ пожаловались на форму, которую они считают слишком тяжелой, когда она намокает
Европа22:29
"Ни рыба, ни мясо": Экс-форвард Милана высказался о лидере клуба
НБА22:21
Рынок свободных агентов: МакГрудер будет выступать За Голден Стэйт
Европа21:57
Шевченко стал внештатным советчиком Зеленского
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK