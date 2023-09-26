РБ Лейпциг хочет сохранить арендованного у ПСЖ талантливого игрока

Не факт, что такое развитие событий входит в планы французского клуба.

РБ Лейпциг постарается продлить пребывание в команде молодого таланта в лице Хави Симонса.

По словам директора "быков" Макса Эберле, 20-летний нидерландец впечатлил команду и теперь она хочет, чтобы он остался с ней.

"Сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы летом 2024 года он остался с нами подольше. Хави очень хорошо стартовал, и сейчас мы эмоционально связываем его с РБ Лейпциг", - цитирует директора Фабрицио Романо.

Напомним, что минувшим летом ПСЖ выкупил обратно Хави Симонса у ПСВ, после чего отдал его в аренду на один сезон в РБ Лейпциг.

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В семи матчах во всех турнирах на старте сезона вингер отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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