Довбик и Цыганков в стартовом составе на матч с Вильярреалом
Это уже третье подряд совместное появление украинцев.
В среду, 27 сентября, в рамках седьмого тура Ла Лиги Вильярреал примет дома Жирону.
Оба украинских игрока Артем Довбик и Витокр Цыганков начнут поединок с первых минут.
Это будет уже третий раз подряд, когда украинский дуэт попадает в стартовый состав. В прошлом туре, напомним, Артем отметился голом и ассистом.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#VillarrealGirona pic.twitter.com/VdLG0Cykhw— Girona FC (@GironaFC) September 27, 2023
Ранее также сообщалось, что хавбек Полесья может выбыть на долгий срок.
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