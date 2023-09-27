Довбик и Цыганков в стартовом составе на матч с Вильярреалом

Это уже третье подряд совместное появление украинцев.

В среду, 27 сентября, в рамках седьмого тура Ла Лиги Вильярреал примет дома Жирону.

Оба украинских игрока Артем Довбик и Витокр Цыганков начнут поединок с первых минут.

Это будет уже третий раз подряд, когда украинский дуэт попадает в стартовый состав. В прошлом туре, напомним, Артем отметился голом и ассистом.

Ранее также сообщалось, что хавбек Полесья может выбыть на долгий срок.

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