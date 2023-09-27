Хавбек Полесья может выбыть на длительный срок
Назаренко мог порвать "кресты".
Александр Назаренко может пропустить остаток сезона-2023/24.
Хавбек получил повреждение в матче Кубка Украины против Днепра-1, где его команда сумела вырвать победу в серии послематчевых пенальти.
Сам же Александр покинул поле на носилках еще до окончания матча. Игрок пошел в подкат и повредил колено, после чего не смог продолжить игру.
Есть подозрение, что Назаренко мог порвать крестообразные связки, в таком случае игрок может уже не сыграть в этом сезоне.
Однако характер травмы и сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.
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