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Хавбек Полесья может выбыть на длительный срок

Назаренко мог порвать "кресты".
Сегодня, 19:07
Александр Назаренко / polissyafc.com
Александр Назаренко / polissyafc.com

Александр Назаренко может пропустить остаток сезона-2023/24.

Хавбек получил повреждение в матче Кубка Украины против Днепра-1, где его команда сумела вырвать победу в серии послематчевых пенальти.

Сам же Александр покинул поле на носилках еще до окончания матча. Игрок пошел в подкат и повредил колено, после чего не смог продолжить игру.

Есть подозрение, что Назаренко мог порвать крестообразные связки, в таком случае игрок может уже не сыграть в этом сезоне.

Однако характер травмы и сроки восстановления станут известны после медицинского обследования.

С расписанием и результатами Кубка Украины вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье Александр Назаренко

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